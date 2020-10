Piazzapulita: anticipazioni 15 ottobre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 15 ottobre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: gli errori e l’impreparazione dell’Italia alla seconda ondata della pandemia da coronavirus; una nuova pagina di approfondimento sullo stato della sanità campana.

PiazzaPulita: ospiti 15 ottobre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’immunologo del Policlinico Umberto I Francesco Le Foche; il professor Tito Boeri; l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; i giornalisti Mario Calabresi, Antonio Padellaro, Selvaggia Lucarelli e Francesco Borgonovo e lo scrittore Maurizio De Giovanni. Immancabile l’intervento dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 15 ottobre, alle 21.15 circa su La7.