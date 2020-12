Piazzapulita: anticipazioni 10 dicembre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 10 dicembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: perché in Italia si muore così tanto di covid? Ma lo smart working funziona davvero?

PiazzaPulita: ospiti 10 dicembre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il medico e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo; Pier Luigi Bersani di Azione; il professor Tito Boeri; i giornalisti Mario Calabresi, Stefano Feltri, Antonio Padellaro e Sebastiano Barisoni; la segretaria generale della funzione pubblica CGIL Serena Sorrentino; il dirigente pubblico Alfredo Ferrante e il sociologo Domenico De Masi. Nel corso della puntata, inoltre, due interviste alla giornalista Valentina Petrini e al fotoreporter Fabio Bucciarelli. Immancabile un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 10 dicembre, alle 21.15 circa su La7.