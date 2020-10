Piazzapulita: anticipazioni 1 ottobre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 1 ottobre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: un punto della situazione sulla lotta al covid. Un’inchiesta verità sui navigator del reddito di cittadinanza.

PiazzaPulita: ospiti 1 ottobre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il Direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi; i giornalisti Mario Calabresi, Selvaggia Lucarelli, Antonio Padellaro, Federico Rampini e Fabrizio Roncone; il leader di Azione Carlo Calenda e Roberta Lombardi del M5S. Nel corso della puntata anche un’intervista alla giornalista e conduttrice di Al Jazeera English Barbara Serra e una al Direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda. Immancabile l’intervento dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 1 ottobre, alle 21.15 circa su La7.