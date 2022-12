Piazzapulita: anticipazioni 1 dicembre 2022

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 1 dicembre 2022, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: i retroscena inediti sui giorni che hanno portato alla creazione delle zone rosse in Lombardia tra febbraio e marzo 2020 e i contenuti segreti della perizia depositata alla procura di Bergamo che sta indagando sulle mancate chiusure.

La Valseriana e la Lombardia vennero chiuse solo l’8 marzo. Ma se la zona rossa fosse stata istituita prima, quante vite sarebbero state risparmiate? E poi, tra gli altri temi al centro della puntata, la manovra economica, le modifiche al reddito di cittadinanza e la catastrofe di Ischia.

PiazzaPulita: ospiti 1 dicembre 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (PD); la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Matilde Siracusano (FI); lo psicoanalista Massimo Recalcati; i giornalisti Lucia Annunziata, Mario Calabresi, Antonio Padellaro e Bruno Vespa; il fisico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; l’ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo e Nunzia De Girolamo. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 1 dicembre 2022, alle 21.15 circa su La7.