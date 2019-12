Pezzi Unici, la trama della ultima puntata

Il 22 dicembre 2019, su Raiuno, va in onda l’ultima puntata di Pezzi Unici, la fiction che segna il ritorno in una serie lunga della Rai di Sergio Castellitto, nei panni di Vanni Bandinelli, un artigiano di Firenze che vuole scoprire la verità sulla scomparsa del figlio proseguendo il suo corso tenuto a cinque ospiti di una casa famiglia.

Nel cast della fiction compaiono anche Giorgio Panariello (Marcello), Irene Ferri (Anna), Fabrizia Sacchi (Chiara), Marco Cocci (Carlo) ed un gruppo di giovani attori esordienti.

Pezzi Unici, ultima puntata

“Genitori e figli”

Vanni sospetta che dietro alla morte di Lorenzo (Lorenzo De Moor) ci siano Lucio (Stefano Rossi Giordani) e Jess (Lucrezia Massasi) e che, probabilmente, lo avevano coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio.

“Confessioni”

Non è solo l’indagine su suo figlio a catturare l’attenzione di Vanni: per la prima volta si ritrova a litigare con Anna. Stavolta però non è per colpa dei ragazzi, come al solito, ma riguarda ben altro, che punta dritto al cuore della donna.

Pezzi Unici, streaming

E’ possibile vedere Pezzi Unici in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay o in Fiction. A questo link la pagina ufficiale della serie.