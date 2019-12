Pezzi Unici, finale: chi è l’assassino?

Il finale di Pezzi Unici, andato in onda il 22 dicembre 2019 su Raiuno, ha finalmente svelato chi ha ucciso Lorenzo (Lorenzo De Moor), figlio del protagonista Vanni (Sergio Castellitto), ma anche rivelato altri colpi di scena.

Pezzi Unici, il finale

Nell’ultima puntata, infatti, Jess (Lucrezia Massari) ha scoperto che Carlo (Marco Cocci), fratello di Chiara (Fabrizia Sacchi), faceva parte di un’organizzazione che rubava opere d’arte ai collezionisti e poi li ricattava per restituirgliele, salvo riconsegnare loro dei falsi.

Lorenzo non faceva parte di quest’organizzazione, ma era stato contattato da Carlo per disegnare una copia di un’opera che era stata rubata, quella di cui Vanni aveva trovato delle prove. Carlo viene così arrestato, ma continua a professarsi innocente per quanto riguarda l’omicidio di Lorenzo.

Il gruppo, intanto, continua a non voler rivelare il proprio segreto, ovvero di aver contribuito ad uccidere Fabio, compagno di Linda (Sandra Ceccarelli), che rivoleva la droga rubata da Lorenzo. Fabio, una volta ucciso, è stato messo nell’auto di Lorenzo e buttato nel fiume. Lorenzo, però, era ancora vivo.

Ad ucciderlo, poco dopo, è stata Erica (Anna Manuelli): innamorata di lui, lo aveva seguito sotto la pioggia, ma quando si è sentita dire che lui era innamorato di un’altra, ovvero di Jess, da cui aspettava un bambino, presa da uno scatto d’ira lo ha spinto e fatto cadere, uccidendolo.

Preoccupata di essere scoperta, Erica ha tenuto il telefonino di Lorenzo e di Fabio, senza che gli altri lo sapessero, inviando al gruppo messaggi minatori. Una volta che il gruppo ha scoperto i due telefoni, la ragazza ha dovuto confessare, ma prima di essere portata via dalla Polizia ha abbracciato Vanni chiedendogli scusa. A quel punto, anche gli altri hanno confessato quanto accaduto.

A Vanni non resta che decidere di non dire nulla alla Polizia e perdonare i ragazzi per avergli omesso tutto. L’uomo, insieme ad Anna (Irene Ferri), è deciso ad andare avanti. Passano così dei mesi: Jess partorisce suo figlio, nipote di Vanni, che chiama Lorenzo, mentre il protagonista ottiene una nuova sede per la sua scuola di artigianato.