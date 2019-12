Pezzi Unici 2, la seconda stagione ci sarà?

Una seconda stagione di Pezzi Unici è più che possibile. La fiction di Raiuno con Sergio Castellitto nei panni di un artigiano fiorentino in cerca delle verità sulla morte del figlio ha ottenuto un ottimo consenso da parte del pubblico, tanto da far pensare ad una seconda stagione.

La media delle prime cinque puntate della serie è di 4.592.300 telespettatori (share del 20%): numeri che non possono essere ignorati dalla Rai. Un indizio sulla possibilità di nuovi episodi, intanto, è arrivato dalla regista e sceneggiatrice della serie, Cinzia Th Torrini che, in occasione della consegna, avvenuta qualche giorno a Prato, di una targa di ringraziamento, ha fatto intuire che via Muzzi, che ha fatto da location alla via degli artigiani della serie, potrebbe rivedere presto il cast.

Da un punto di vista narrativo, risolvendo il mistero legato a Lorenzo (Lorenzo De Moor), Pezzi Unici potrebbe prendere spunto dai cinque giovani protagonisti della fiction per raccontarne uno nuovo, oppure potrebbe indagare più a fondo nella vita loro e dei due co-protagonisti, ovvero Vanni (Castellitto) ed Anna (Irene Ferri). Il materiale, quindi, c’è.