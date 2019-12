Petrolio su Rai 2: La cena di Natale e Tempo da lupi

Questa sera, 20 dicembre 2019, alle 21:20, su Raidue va in onda la terza ed ultima puntata di Petrolio, il programma condotto da Duilio Giammaria, andato in onda nelle stagioni scorse su Raiuno. La trasmissione, ora, conquista la prima serata della seconda rete Rai con tre appuntamenti speciali. Il terza sarà diviso in due parti, per occuparsi di altrettanti argomenti.

Petrolio: La cena di Natale e Tempo da lupi

La terza puntata, infatti, aprirà con una parte dedicata al mondo del cibo a pochi giorni dalle Feste Natalizie: dal caviale made in Italy, al salmone norvegese e il pesce da allevamento, dai panettoni al cioccolato: tutto ciò che bisogna sapere per un Natale sano e gustoso.

Il sorprendente reportage dalla Svezia racconta il ciclo virtuoso della produzione di cibo: dalle serre verticali e idroponiche ai ristoranti, dal riciclo di cibo scaduto al recupero degli scarti che trasformati in biogas alimentano la flotta degli autobus cittadini di Malmo. Ospiti in studio l’agronomo Duccio Caccioni, l’enologa Cristiana Lauro e lo chef Fabio Picchi.

La seconda parte, invece, sarà dedicata alla storia di Slava, il giovane lupo che dall’Est Europa è giunto sino alle sponde occidentali dell’Atlantico. Ci si domanderà, così se sia possibile la convivenza tra uomini e lupi. Gli inviati di Petrolio, tra le Alpi del Trentino e le riserve naturali dell’Appennino, tra chi salvaguarda il ritorno del re dei boschi e chi ne chiede a gran voce il ridimensionamento, mentre oltre 2500 lupi popolano ormai le foreste italiane. Il ritorno del lupo è accompagnato da rinnovate, antiche paure.

Tra gli ospiti di questa seconda parte, la zoologa Mia Canestrini e Francesca Marucco, responsabile del progetto Life Wolf Alps.

