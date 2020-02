Petrolio Files su Rai 2: Antivirus

Questa sera, 28 febbraio 2020, alle 23:20, su Raidue va in onda una nuova puntata di Petrolio Files, il programma condotto da Duilio Giammaria, andato in onda nelle stagioni scorse su Raiuno. La puntata, in diretta, si occuperò dell’emergenza Coronavirus.

Petrolio Files: Antivirus

Con Duilio Giammaria si cercherà di rispondere sia alle grandi questioni scientifiche, come quando saranno disponibili una terapia definita e il vaccino, sia alle grandi questioni della vita quotidiana, ovvero come distinguere le buone pratiche dalle ossessioni igieniste, o quali saranno le conseguenze economiche, e quali rimedi adottare.

Oppure, quando la prudenza diventa paura irrazionale? Come reagire all’ondata di isteria collettiva? E, infine, il sistema italiano reagisce bene o la frammentazione delle decisioni tra Stato Centrale e Regioni rischia di complicare la scena?

Tra i numerosi ospiti della puntata, Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Oms e consigliere per le relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari internazionali, Maria Rita Gismondo, responsabile del laboratorio di microbiologia del Sacco di Milano, Mario Sechi, direttore Agi, Fabrizio Pulvirenti, il medico sopravvissuto all’Ebola, Marcella Panucci, direttore generale Confindustria, Fabio Sbattella, docente di Psicologia delle emergenze all’Università Cattolica e Piero Ling, fondatore di Sloow Food China.

