Petrolio Antivirus: la puntata del 28 marzo 2020

Questa sera, 28 marzo 2020, alle 21:05, su Raidue va in onda una nuova puntata di Petrolio Antivirus, il programma condotto da Duilio Giammaria che in queste settimana si sta occupando esclusivamente dell’emergenza Coronavirus.

Petrolio Antivirus, 28 marzo 2020

In questa puntata saranno proposte nuove inchieste, che riveleranno nuovi dati: l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede una sorveglianza più attiva ed aggressiva con più test verso le categorie a rischio e per i casi, anche asintomatici, di sospetto contagio.

Ci si chiederà, inoltre, se la Sanità delle varie regioni italiane sapranno reggere l’emergenza o se inizieranno ad emergere le differenze tra Nord e Sud e tra ceti sociali. In collegamento ci saranno, poi, i corrispondenti Rai da Parigi, Londra e Pechino.

Ospiti del programma, invece, saranno Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute, Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare in Lombardia, Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, Andrea Crisanti, docente di virologia all’Imperial College di Londra, Gianluca Galletto, consulente del sindaco di New York per l’emergenza, Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl ed Emanuele Gatti, presidente della Camera italiana di Commercio con la Germania.

Petrolio Antivirus: streaming

E’ possibile vedere Petrolio Antivirus in streaming sul sito ufficiale della Rai, mentre da domani sarà possibile vederlo nella sezione Guida Tv/Replay o Programmi.

Petrolio Antivirus: Facebook e Twitter

Sui social, sarà possibile commentare la trasmissione sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, all’account @PetrolioRai.