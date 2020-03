Permette? Alberto Sordi il film, la trama ed il trailer (Video)

Il 24 marzo 2020 su Raiuno va in onda Permette? Alberto Sordi, il film-tv che celebra l’attore romano a cent’anni dalla nascita, avvenuta il 15 giugno 1920. Ad interpretare Sordi c’è Edoardo Pesce, chiamato ad un’impegnativa prova d’attore, affiancato da attori come Pia Lanciotti, Paola Tiziana Cruciani, Giorgio Colangeli. Francesco Foti, Martina Galletta, Pasquale Petrolo e Gianpiero Ingrassia.

Permette? Alberto Sordi, la trama

Da giovanissimo Alberto Sordi viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana. Ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, con la sua ricerca della qualità attoriale e con impegno tenace, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio.

In quegli anni stringe un’amicizia destinata a durare nel tempo con il giovane Federico Fellini (Alberto Paradossi), che da lì a poco lo dirigerà ne “Lo Sceicco Bianco” e “I Vitelloni” (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano!), si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani (la Lanciotti) e raggiunge il trionfo con Nando Moriconi, l’indimenticabile Americano a Roma. Permette? Alberto Sordi racconta i vent’anni in cui il giovane Alberto Sordi è diventato l’Albertone nazionale, l’uomo che -come disse Ettore Scola- “non ci ha mai permesso di essere tristi”.

Permette? Alberto Sordi, il trailer