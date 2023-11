Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, sabato 18 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini – Trama

Il film “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini” tratto dal libro omonimo di Rick Riordan, segue le avventure del giovane Percy Jackson, un ragazzo apparentemente normale che scopre di essere un semidio, figlio del dio greco Poseidone. Dopo aver trascorso la sua infanzia senza sapere la sua vera identità, Percy viene mandato al Campo Mezzosangue, un luogo sicuro per semidei come lui.

Quando suo padre viene accusato ingiustamente di aver rubato il fulmine di Zeus, Percy si imbarca in una missione per ritrovare l’oggetto scomparso e dimostrare l’innocenza di suo padre. Insieme ai suoi nuovi amici (tra cui Annabeth Chase e Grover Underwood), Percy viaggia attraverso il pericoloso mondo degli dei dell’Olimpo, affrontando creature mitologiche e divinità, e scoprendo segreti che potrebbero mettere in pericolo l’intero destino dell’umanità.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini – Cast

Il cast del film “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini” include:

– Logan Lerman – Percy Jackson: il protagonista del film, un semidio figlio di Poseidone. Lerman interpreta Percy come un ragazzo coraggioso e determinato.

– Alexandra Daddario – Annabeth Chase: una semidea figlia di Atena e migliore amica di Percy. Daddario porta sullo schermo una Annabeth intelligente e audace.

– Brandon T. Jackson – Grover Underwood: il satiro migliore amico di Percy. Jackson dà vita a un Grover divertente e fedele.

– Pierce Brosnan – Mr. Brunner/Chirone: un centauro che insegna addestramento di combattimento al Campo Mezzosangue. Brosnan interpreta il personaggio con saggezza e autorità.

– Uma Thurman – Medusa: una delle tre Gorgoni, nemica di Percy e dei suoi amici. Thurman rende Medusa spaventosa e malvagia.

– Sean Bean – Zeus: re degli dei e padre di Ares, Apollo, Artemide e Atena. Bean interpreta Zeus come una divinità potente e temperamental.

– Kevin McKidd – Poseidone: dio del mare e padre di Percy. McKidd dà vita a un Poseidone misterioso e potente.

– Rosario Dawson – Persefone: regina degli Inferi e moglie di Ade. Dawson interpreta Persefone con un fascino oscuro e ambiguo.

– Steve Coogan – Ade: dio degli Inferi e zio di Percy. Coogan interpreta Ade come un personaggio inquietante e dal linguaggio affilato.