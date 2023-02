Perché Uomini e Donne oggi, 24 febbraio 2023, non va in onda?

Cambio di palinsesto in corsa, per Canale 5, che oggi, 24 febbraio 2023, ha deciso di non mandare in onda la puntata quotidiana di Uomini e Donne. Al suo posto, si allunga Terra Amara, la soap opera turca che già accompagna il pubblico dell’ammiraglia Mediaset nel pomeriggio.

Il motivo della sospensione di Uomini e Donne sta nella notizia, giunta nel primo pomeriggio, della morte di Maurizio Costanzo, all’età di 84 anni. Il giornalista, autore e conduttore tv aveva un legame particolare con Mediaset, avendo ideato il Maurizio Costanzo Show, andato in onda per anni nella seconda serata di Canale 5, ma anche numerosi altri programmi, tra cui alcune tra le edizioni più di successo di Buona Domenica.

Costanzo era noto anche per aver sposato Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di Uomini e Donne, programma che -come tutti quelli presentati da De Filippi- è prodotto dalla Fascino, casa di produzione della coppia.

Per questo, ma anche e soprattutto per una questione di rispetto, la rete ha deciso di sospendere la messa in onda di Uomini e Donne. È molto probabile che Canale 5 decida di modificare il proprio palinsesto anche nei prossimi giorni, cambiando la programmazione di altre trasmissioni, come Amici di Maria De Filippi e C’è Posta per Te.