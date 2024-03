Perché Uomini e Donne oggi, 22 marzo 2024, non va in onda?

Seguici su Whatsapp - Telegram

La settimana di Uomini e Donne si è chiusa in anticipo. L’ultima puntata del dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi è andata infatti in onda ieri, giovedì 21 marzo 2024, mentre la prevista puntata di oggi, 22 marzo, non va in onda.

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda? Mediaset ha deciso di lasciare lo slot solitamente occupato dal programma con tronisti, troniste e corteggiatrici e corteggiatori (sia nella versione classica che in quella over) ad uno Speciale di Amici.

Si resta, dunque, sempre nei dintorni dei programmi condotti da Maria De Filippi: in occasione della partenza del serale di domani, sabato 23 marzo 2024, dalle 14:45 alle 16:05 va in onda una puntata che ricapitolerà chi sono i concorrenti che accedono alla fase finale del talent show, ripercorrendone i passi nella scuola, e ricordando anche come sono composte le squadre e chi saranno i giudici.

Subito dopo, alle 16:05, va in onda una nuova puntata del quotidiano di Amici. Per rivedere Uomini e Donne bisognerà dunque aspettare lunedì 25 marzo, quando il programma tornerà nella sua collocazione ordinaria, in day time su Canale 5.