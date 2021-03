Perché Uomini e Donne ed Amici oggi, 18 marzo 2021, non vanno in onda?

Dev’essere stata una sorpresa, per i fan (e sono numerosi) di Uomini e Donne e di Amici di Maria De Filippi scoprire che le rispettive puntate di oggi, giovedì 18 marzo 2021, non vanno in onda. Al loro posto, si allunga l’appuntamento con la soap spagnola Una vita.

Ma come mai Uomini e donne ed Amici di Maria De Filippi non vanno in onda? Il motivo è legato al fatto che oggi cade la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia, che ahinoi non si è ancora conclusa. Essendo i programmi ideati e condotti da Maria De Filippi registrati, mandarli in onda senza fare riferimento a questa ricorrenza poteva sembrare irrispettoso.

Da qui, la decisione di sospendere i programmi per un giorno. E’, quindi, una decisione che riguarda solo la giornata di oggi: già da domani, venerdì 19 marzo 2021, i due programmi che consentono a Canale 5 di ottenere buoni ascolti in daytime torneranno regolarmente in onda.

Giovedì 18 Marzo si celebrerà la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19. Proprio il… Pubblicato da Wittytv su Mercoledì 17 marzo 2021