Perché Terra Amara oggi, 12 settembre 2022, non va in onda?

È stato uno degli appuntamenti fissi per il pubblico di Canale 5 dell’estate 2022. Terra Amara, la soap opera turca ambientata negli anni Settanta, si è presa però un giorno di… ferie. Oggi, lunedì 12 settembre 2022, la soap infatti non va in onda.

Come mai Terra Amara oggi non va in onda? Il motivo è semplice: Canale 5, nelle ore scorse, ha deciso di cambiare per un giorno il palinsesto del pomeriggio, lasciando spazio, dalle 15:20, ad uno Speciale Tg5 condotto da Cesara Bonamici e dedicata alla cerimonia dedicata a Elisabetta II, il cui feretro si trova al Palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, residenza ufficiale dei reali in Scozia.

Lo speciale -che avrà, in collegamento da Londra, l’inviato Dario Maltese e Antonio Capranica e, in studio a Roma, altri ospiti- documenta parte dell’ultimo viaggio dell’amata Regina, che in seguito raggiungerà la Cattedrale di Westminster per i solenni funerali di Stato, previsti nella Capitale il prossimo 19 settembre.

In onda fino alle 17:30, lo speciale passerà la linea a Pomeriggio Cinque, occupando parte dello spazio riservato ad Un altro domani (d cui va in onda solo metà di una puntata) e tutto quello di Terra Amara. La soap turca torna in onda domani, mercoledì 13 settembre, ma solo per qualche giorno, visto che dalla settimana prossima andrà in pausa.