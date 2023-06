Perché Terra Amara e La Promessa oggi, 2 giugno 2023, non vanno in onda?

Oggi, venerdì 2 giugno 2023, molti di voi non lavoreranno e -se non in partenza per il ponte- avevano in mente di rilassarsi, magari guardano le proprie soap opera preferite su Canale 5. Un piano in parte rovinato da Mediaset, che ha deciso di non mandare in onda Terra Amara e La Promessa.

Come mai? Il motivo sta nella decisione di modificare il pomeriggio in occasione del giorno festivo, trasmettendo al posto delle due soap il film con Antonio Banderas “Ti va di ballare?”. Ve detto, però, che il resto del pomeriggio di Canale 5 rimane invariato.

Alle 13:40, infatti, va in onda Beautiful ed, alla fine della pellicola, quindi alle 16:40, è prevista una nuova puntata di Un altro domani, seguito dall’ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5 e da una replica di Avanti un altro.

Non è la prima volta che Canale 5 decide di mandare in pausa le sue soap durante un giorno di festa: se per La Promessa la sua prima settimana di messa in onda è stata dunque ridotta e tornerà lunedì 5 giugno, Terra Amara sarà invece nuovamente in palinsesto già domani, sabato 3 giugno.

La soap opera turca, ormai un appuntamento fisso per più di due milioni e mezzo di telespettatori, è infatti posizionata al pomeriggio tutti i giorni, fine settimana inclusi. Il sabato e la domenica, tra l’altro, Terra Amara va in onda in versione extended, fino alle 16:30. D’altra parte, di episodi in magazzino Mediaset ne ha ancora molti, e in questo modo si garantisce uno zoccolo duro di pubblico ogni giorno.

Dalla settimana prossima, se le soap torneranno tutti regolarmente in onda alla stessa ora, al posto di Pomeriggio 5 andrà in onda un film-tv, in attesa di capire quale sarà il futuro del programma di informazione condotto da Barbara D’Urso, dopo che quest’ultima nelle settimane scorse era data in uscita da Canale 5.