Perché Teo Mammucari stasera non è a Le Iene?

Una febbre o attriti con Mediaset? È mistero intorno all’assenza di Teo Mammucari nella puntata de Le Iene di questa sera, martedì 24 gennaio 2023, su Italia 1. Il conduttore dello storico programma non è infatti a fianco di Belen Rodriguez, con cui conduce questa edizione del programma.

Come mai Teo Mammucari non è a Le Iene? Una spiegazione vera e propria non c’è: TvBlog svela che il conduttore, fortunatamente, sta bene e quindi la sua assenza non è dovuta a motivi di salute. Il sito, però, fa altre due ipotesi.

Una è legata al tentativo del programma di attirare su di sé un po’ di attenzioni, in modo da fare la “concorrenza” a Boomerissima, il programma con Alessia Marcuzzi (che de Le Iene è stata conduttrice per anni) di Raidue che nelle prime due settimane di messa in onda è cresciuto negli ascolti.

L’altra ipotesi, invece, è legata a dei possibili screzi che il conduttore potrebbe aver avuto con il programma di cui fa parte da anni. Dei dissidi che avrebbero portato Mammucari a non fare parte della puntata odierna e che potrebbe segnare un addio della sua conduzione.

Ipotesi, come detto, che non trovano per ora conferma da nessuna parte. A fianco di Belen Rodriguez, questa sera ritroveremo però i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Non resta quindi che aspettare le prossime puntate de Le Iene per scoprire se tornerà Teo Mammucari.