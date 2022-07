Perché Superquark oggi, 20 luglio 2022, non va in onda?

La puntata di Superquark prevista per questa sera, mercoledì 20 luglio 2022, non va in onda. A deciderlo Raiuno nel corso del pomeriggio, con una comunicazione fatta sui social network ufficiali del programma condotto da Piero Angela.

Ma perché Supequark oggi non va in onda? Il motivo è abbastanza ovvio: a seguito della giornata politica che ha confermato la crisi di Governo, la rete ha preferito fare spazio allo Speciale Tg1 condotto dalla direttrice Monica Maggioni, per approfondire tutte le tematiche legate al caso e cercare di capire quello che accadrà nei prossimi giorni.

Superquark sarebbe dovuto andare in onda con la terza puntata: al suo interno, dopo il consueto documentario della Bbc dedicato al gioco della seduzione nel mondo animale, numerosi altri argomenti, come una visita a Procida da parte di Alberto Angela; la neuro stimolazione; la presenza in Italia dello scoiattolo grigio del Nord America; gli studi effettuati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

All’interno delle rubriche previste nel corso del programma, invece, spazio all’uso dei cibi in scatola, all’episodio della “scomunica dei gatti”, alla disinformazione in guerra ed alla depressione post-parto.