Perché Roberto Angelini non c’è oggi a Propaganda Live?

Nella puntata del 10 settembre 2021 di Propaganda Live, il programma de La 7 condotto da Zoro, in molti avranno notato l’assenza del front-man della Propaganda Live Orchestra, ovvero Roberto Angelini. Come mai è assente? Il motivo è presto detto, ed a spiegarlo è lui stesso su Instagram:

“Io sono alla penultima data in full band con Niccoló Fabi, ad Acquasparta”, dice Angelini, lasciando intendere che però non appena sarà libero tornerà ad occupare il suo posto. Va ricordato che a maggio Angelini si auto-sospese dal programma, dopo la bufera su una polemica che lo travolse.

Una ragazza aveva accusato Angelini di averla fatta lavorare in nero le locale romano di sua proprietà. La giovane, al lavoro come rider per la consegna a domicilio degli ordini dei clienti, è stata fermata per un controllo da parte delle Forze dell’Ordine durante il coprifuoco. La ragazza aveva ammesso di essere al lavoro per il locale del musicista, e di lavorare in nero. Da lì, è scattata al multa ad Angelini che, sui social network, si è lasciato andare ad un commento poco lusinghiero nei confronti della giovane. Il web si era diviso tra chi ha sostenuto Angelini (organizzando anche una colletta per il pagamento della multa) e chi la giovane.