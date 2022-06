Perché Reazione a Catena oggi, 22 giugno 2022, non va in onda?

Chi si è sintonizzato oggi, mercoledì 22 giugno 2022, per seguire Reazione a Catena ed i suoi giochi di logica ed associazione di parole, sarà rimasto deluso: il quiz di Raiuno condotto da Marco Liorni, infatti, non è regolarmente in onda come avviene da quasi un mese.

Come mai Reazione a Catena non va in onda? Il programma ha lasciato spazio al Festival delle Famiglia, un evento speciale in onda dalle 18:15 in diretta dall’Aula Paolo VI in Vaticano. L’incontro, a cui è presente Papa Francesco, dà il via al “Decimo Incontro Mondiale delle famiglie” in programma a Roma dal 22 al 26 giugno.

L’evento è condotto da Amadeus e da Giovanna Civitillo, insieme sul palco dopo Affari Tuoi Formato Famiglia, ma in questo caso per un’occasione molto più solenne e concentrata sull’importanza della famiglia nel mondo cristiano e nella società.

Reazione a Catena tornerà regolarmente in onda domani, giovedì 23 giugno, con i campioni in carica, i Pecorella, ovvero Nunzia, Ciro e Francesca, mamma e due figli, che torneranno in gara per la loro terza puntata, dopo aver già vinto 15.125 euro.