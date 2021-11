Perché Quelli che stasera, 1° novembre 2021, non va in onda?

Chi si sintonizza questa sera, lunedì 1° novembre 2021, su Raidue per ridere in compagnia degli ospiti e dei comici di Quelli che il lunedì, trova un’amara sorpresa. Al posto del programma, infatti, va in onda il film “Il fidanzato di mia sorella”.

Ma come mai Quelli che non va in onda? Il motivo sta nella decisione di Raidue di spostare il programma dalla serata del lunedì alla serata del giovedì: una decisione presa dopo i bassi ascolti ottenuti dal programma nella sua nuova collocazione della prima serata e non più della domenica pomeriggio. La prossima puntata di Quelli che, quindi, andrà in onda giovedì 4 novembre.

In molti, va detto, avevano criticato questa “promozione” del programma in prime time: Quelli che è stata una colonna portante della domenica di Raidue dal 1998, ovvero da quando il contenitore pomeridiano si spostò da Raitre (dove andava in onda dal 1993). Conduttore storico del programma è stato Fabio Fazio, che ne è stato al timone per otto edizioni, poi seguito da Simona Ventura, che ne ha presentate dieci. Dopo di lei, arrivò per due edizioni Victoria Cabello con il Trio Medusa, quindi Nicola Savino con la Gialappa’s Band ed infine Luca e Paolo con Mia Ceran.