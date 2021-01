Perché Quelli che il calcio oggi, 3 gennaio 2021, non è in onda?

I telespettatori di Raidue che sono soliti sintonizzarsi la domenica pomeriggio per seguire Quelli che il calcio avranno notato che oggi, 3 gennaio 2021, il programma tv condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran non va in onda. Al suo posto, i film-tv Rocca cambia il mondo e Tkkg.

Come mai? Nessuna strana motivazione, semplicemente Raidue ha preferito far saltare questa domenica al programma, nonostante la Serie A sia in campo con ben sette partite, tutte alle 15:00 (e quindi in pieno orario di messa in onda).

La decisione potrà deludere chi avrebbe avuto piacere nel seguire la domenica calcistica con il programma, insieme alle interviste, i collegamenti e gli interventi comici previsti. Eppure, Quelli che il calcio tornerà in tv a breve: il 6 gennaio, infatti, il programma andrà in onda per seguire le sedicesima giornata di campionato.