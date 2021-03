Perché Quelli che il calcio del 28 marzo 2021 non va in onda?

Quelli che il calcio oggi non va in onda: la puntata del 28 marzo 2021 del contenitore della domenica di Raidue condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran, infatti, non è in palinsesto: al suo posto è trasmesso due episodi del ciclo di film-tv Mystery 101.

Come mai Quelli che il calcio non va in onda? Il motivo è molto semplice: come spesso accade, Quelli che il calcio si ferma se si ferma anche il Campionato lo fa. E dal momento che la Nazionale italiana in questi giorni è impegnata in alcune gare, questa domenica il Campionato si ferma.

In particolare, giovedì 25 marzo si è tenuta la partita contro l’Irlanda del Nord, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022, mentre ieri si è tenuta la gara dell’Under 21 contro la Spagna, valevole per le qualificazioni agli Europei. Questa sera, invece, gli Azzurri giocheranno contro la Bulgaria, in una gara sempre valevole per le qualificazioni ai Mondiali.

Il Campionato tornerà domenica prossima con le partite della ventinovesima giornata: in quell’occasione tornerà anche Quelli che il calcio con i suoi collegamenti ed i suoi ospiti.