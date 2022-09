Perché Propaganda Live oggi, 23 settembre 2022, non va in onda?

Non sarà lo stesso venerdì sera di sempre, per coloro che sono abituati a sintonizzarsi su La 7 per seguire le battute, le interviste e i reportage di Propaganda Live, il programma ideato e condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Oggi, venerdì 23 settembre 2022, la trasmissione non va infatti in onda.

Ma perché Propaganda Live oggi non va in onda? Il motivo è presto detto: con la chiusura della campagna elettorale, cala il silenzio elettorale, ragioni per cui le trasmissioni televisive devono stare attente a ciò che mandano in onda, per non violare alcune regola in merito. Un programma come Propaganda Live, che della satira e della presenza dei politici nei propri video fa il suo pezzo forte, si troverebbe quindi in difficoltà. Ecco, perché, la trasmissione non va in onda.

Ma c’è dell’altro: come da tradizione, la squadra di Zoro sta preparando uno speciale post-elezioni, che andrà in onda lunedì 26 settembre e che racconterà il fine settimana appena trascorso. Realizzare due puntate a così poca distanza sarebbe stato molto difficile: da qui, quindi, la decisione di saltare la puntata del venerdì.

Gli autori del programma, per annunciare lo slittamento della puntata, hanno realizzato un simpatico promo in cui sono gli stessi leader politici ad annunciare la puntata di lunedì, ovviamente un un videomontaggio.