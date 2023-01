Perché Propaganda Live oggi, 13 gennaio 2023, non va in onda? Ecco quand’è la prossima puntata

Era il 9 dicembre 2022 quando Propaganda Live è andato in onda con l’ultima puntata in diretta (la settimana successiva fu proposto un meglio di). Ad oggi, il programma satirico di Diego Bianchi -in arte Zoro- e Makkox non è ancora tornato sugli schermi de La 7. Anche questa sera, venerdì 13 gennaio 2023, Propaganda Live non va in onda.

Ma perché? Il motivo starebbe in un’agitazione della Rsu, Rappresentanza Sindacale Unitaria, de La 7 indetta proprio per oggi. Uno sciopero, insomma, che avrebbe messo a rischio la messa in onda di numerosi programmi in diretta della rete. Lo sciopero, però, è saltato, e quindi tutti i programmi sono stati trasmessi regolarmente, tranne proprio Propaganda Live. Il programma del venerdì sera de La 7 torna in onda la settimana prossima, il 20 gennaio, con la prima puntata del 2023.

Lo sciopero era stato indetto chiedendo da parte dei lavoratori “all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa”.

La Rsu chiede “riconoscimenti professionali, miglioramento della qualità lavorativa e tramite un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno appena passato”. Lo sciopero, come detto, è saltato giovedì, non avendo conseguenze sul palinsesto, eccezione fatta per Propaganda Live.