Perché Propaganda Live oggi, 10 febbraio 2023, non va in onda?

Sembrerebbe scontato, ma in fondo non lo è proprio: perché sono numerose le persone che a Sanremo preferiscono guardare qualche altro programma proposto dalla tv. Una controprogrammazione che in termini di audience poco può fare, ma che offre comunque un’alternativa a chi non è appassionato del Festival.

Una premessa, questa, necessaria per spiegarvi perché è utile ricordare il motivo per cui Propaganda Live questa sera, venerdì 10 febbraio 2023, non va in onda. Il programma di Zoro salta infatti il suo solito appuntamento settimanale del venerdì, ma non per non affrontare il Festival della Canzone Italiana.

C’è, infatti, un altro motivo: domenica e lunedì prossimo, infatti, si tengono le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, che Propaganda Live seguirà con uno speciale lunedì 13 febbraio. Come già accaduto in passato, quindi, il programma salta la puntata del venerdì per andare in onda di lunedì. Poi, tornerà regolarmente in onda al venerdì. Solo un’esigenza dovuta all’attualità, quindi, e non ad una “fuga da Sanremo”.