Perché Papa Francesco non partecipa alla Via Crucis 2023?

I suoi recenti problemi di salute lo costringono a stare in un luogo più caldo rispetto all’esterno dove, questo Venerdì Santo, 7 aprile 2023, si tiene il tradizionale rito della Via Crucis. E così, Papa Francesco non partecipa direttamente al rito, ma lo segue, ovviamente, a distanza.

Il Pontefice si trova infatti a Casa Santa Marta: troppo basse le temperature che si stanno registrando in questi giorni a Roma per consentire al Papa di essere presente senza rischiare di risentirne nei giorni successivi. Ecco che, quindi, Bergoglio si unirà in preghiera alla processione a distanza.

Il Papa era stato ricoverato al Policlinico Gemelli la settimana scorsa per un’infezione respiratoria, tant’è che la Santa Sede aveva comunicato che le varie celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua lo avrebbero visto partecipe, ma sempre affiancato da alcuni cardinali celebranti.

Nel caso della Via Crucis, la lunga permanenza all’aperto era troppo rischiosa: da qui la decisione di fare rimanere il Papa al chiuso. Le quattordici stazioni della Via Crucis vedranno alternarsi, nel portare la croce, dei rifugiati, ma anche alcuni ucraini e russi, uniti nella preghiera per la pace nei territorio in cui si sta combattendo la guerra russo-ucraina.

Come ogni anno, la Via Crucis è trasmessa in tv da Raiuno dalle 21:00, preceduto da uno speciale di Porta a Porta dal titolo “La croce di Odessa”. Il rito si può seguire anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.