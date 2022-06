Perché Paolo del Debbio non è Dritto e Rovescio questa sera?

Su Retequattro proseguono gli appuntamenti settimanali con Dritto e Rovescio, il talk show informativo in onda ogni giovedì sera. Chi si è sintonizzato per seguire la puntata di giovedì 16 giugno 2022, però, non può non notare l’assenza del conduttore del programma, ovvero Paolo Del Debbio.

Perché Paolo Del Debbio è assente a Dritto e Rovescio? I motivi non sono stati resi noti né da Mediaset, che ogni settimana diffonde un comunicato stampa annunciando i temi e gli ospiti della puntata, né dallo stesso Del Debbio. Ci auguriamo, ovviamente, che il conduttore non abbia alcun tipo di problema e torni prima possibile alla conduzione.

Al suo posto, la puntata di Dritto e Rovescio è condotta da Marcello Vinonuovo: giornalista palermitano in forza a Mediaset dal 2007, ha lavorato prima a Studio Aperto, poi a News Mediaset ed a TgCom24, dove ha condotto i notiziari ed alcuni programmi. Per Canale 5 ha anche lavorato a Matrix e Quinta Colonna, mentre su Rete 4 in passato ha condotto Dalla Vostra Parte-Le storie.