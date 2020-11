Perché Oggi è un altro giorno non è in onda?

Chi si è sintonizzato su Raiuno oggi, 4 novembre 2020, per seguire Oggi è un altro giorno, sarà rimasto spiazzato. Il programma condotto da Serena Bortone non è infatti in onda: al suo posto è stata anticipata la puntata de Il Paradiso delle Signore, seguita alle 14:50 da uno Speciale Tg1 sulle elezioni americane.

Ma come mai Oggi è un altro giorno non è in onda? Come anticipato da TvBlog e poi confermato dalla conduttrice con un video su Twitter (che potete vedere a fine post), la troupe del programma sta facendo degli accertamenti sanitari. Pare, infatti, che uno degli ospiti del programma dei giorni scorsi sia risultato positivo al Covid-19.

E’ scattata così la procedura voluta dalla Rai per i suoi programma, che prevede un isolamento fiduciario fino a quando non si avrà conferma delle loro condizioni. La Bortone, nel video, spiega anche la “convenienza” di fermarsi oggi, in modo da lasciare maggior spazio allo Speciale Tg1. La conduttrice dà appuntamento a domani, sperando che la situazione possa rientrare il prima possibile.