Perché oggi, 5 dicembre 2021, Da noi a ruota libera non va in onda?

Chi si sintonizzerà nel pomeriggio di oggi, domenica 5 dicembre 2021, per seguire le interviste di Da noi a ruota libera, potrà rimanere deluso: il programma condotto da Francesca Fialdini e che solitamente va in onda subito dopo Domenica In, infatti, non va in onda.

Come mai Da noi a ruota libera non va in onda? Il motivo è semplice: il programma è andato in pausa per fare spazio alla finale dello Zecchino d’Oro 2021, la rassegna canora dedicata ai più piccoli e giunta alla 64esima edizione. Se venerdì e sabato si sono tenute le prime due giornate di esibizione dei giovanissimi cantanti con le canzoni in gara, oggi tocca alla finale.

Per l’occasione, a condurre c’è Carlo Conti, che della manifestazione è anche direttore artistico, affiancato proprio da Francesca Fialdini e da Paolo Conticini, che hanno presentato le prime due giornate.

Per l’occasione, oggi si ascoltano tutte e quattordici le canzoni in gara e si decreta la vincitrice. Presente anche una giuria speciale, composta oltre che da Fialdini e Conticini, anche da Orietta Berti, Cristina d’Avena ed un quinto componente a sorpresa. Da noi a ruota libera, quindi, tornerà in onda regolarmente domenica prossima.