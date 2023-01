Perché non c’è The Voice Senior e quando va in onda?

Stasera, 27 gennaio 2023, su Rai1, non è in onda la consueta puntata del venerdì di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del panorama italiano.

Al posto del talent è in onda lo speciale Binario 21, che vede la Senatrice a vita Liliana Segre, accompagnata da Fabio Fazio, guida d’eccezione per gli spettatori di Rai1 in un viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano. Una scelta fatta dalla prima rete Rai1 per rendere omaggio alle tante vittime della Shoah nella Giornata della Memoria.

La puntata di The Voice Senior, che vede la fase delle Blind Audition, sarà recuperata mercoledì 1 febbraio 2023, come sempre in prima serata su Rai1.