Perché non c’è Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio questa sera, giovedì 15 dicembre 2022?

Una serata di assenze e sostituzioni, in quel di Mediaset. Se in access prime time Enzo Iacchetti ha dovuto dare forfait a Striscia la Notizia per un’indisposizione (al suo posto c’è Enrico Beruschi), su Rete 4 c’è un altro assente, ovvero Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio.

Ma perché Paolo Del Debbio non è a Dritto e Rovescio questa sera, giovedì 15 dicembre 2022? Secondo un’anteprima di TvBlog, il giornalista sarebbe dovuto rimanere a casa a causa dell’influenza stagionale che sta colpendo milioni di italiani. Il conduttore, però, potrebbe comparire in collegamento per salutare il pubblico e fare gli auguri di buone feste, essendo quello di questa sera l’ultimo appuntamento dell’anno del programma.

Al suo posto, ritroviamo Marcello Vinonuovo, autore e caporedattore del programma, che già condusse temporaneamente un paio di anni fa, quando Del Debbio, per un malore ad una gamba, dovette allontanarsi durante una puntata. Sarà Vinonuovo ad intervistare Luca Zaia, Governatore del Veneto, e ad introdurre gli altri argomenti previsti, come un approfondimento sul reddito di cittadinanza, con le continue polemiche per le modifiche decise dal nuovo esecutivo e con la denuncia di alcuni imprenditori per i quali la mancanza di lavoratori stagionali sia da imputare proprio al sussidio. Tra gli ospiti, Giovanni Toti, Giovanni Donzelli, Luigi De Magistris, Michele Gubitosa, Matteo Ricci, Matilde Siracusano, Silvia Sardone, Eleonora Evi, Michela Brambilla e Gianfranco Librandi.