Perché non c’è Morgan a Sanremo Giovani?

Morgan, sebbene annunciato, non è presente alla finale di Sanremo Giovani in onda stasera, 17 dicembre 2020, su Rai1 e condotta da Amadeus. Morgan avrebbe dovuto far parte della giuria assieme a Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù, ma nelle ultime ore una nota ha fatto sapere che il cantante è stato “fatto fuori” dalla serata.

Per capirne i motivi, bisogna andare a qualche giorno fa: dopo l’esclusione dalla gara dei Big di Sanremo 2021, Morgan si è lasciato andare ad alcune esternazioni non proprio piacevoli – alcune ironiche, altre decisamente meno – su Amadeus e sulla mancata scelta. Questo ha portato quindi il conduttore e il suo entourage alla decisione poi resa nota quest’oggi.

Fino a poche ore Morgan era ancora convinto di far parte della giuria della serata, ma una volta presentatosi a fare il tampone in vista della finale, è stato allontanato. Secondo quanto dichiarato su Instagram – come potete vedere dall’immagine in fondo all’articolo – ha inizialmente pensato ad uno scherzo, ma una volta appurato che non si trattava di un “giochetto” di Amadeus, ha sfogato la propria frustrazione tramite alcuni messaggi whatsapp al conduttore.

Nonostante l’assenza di Morgan, a giocarsi la finale saranno: Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli. 6 di loro potranno partecipare a Sanremo 2021.