Questa sera, sabato 27 settembre, alle 21:20 la prima puntata di Tu si que vales in onda in prima serata tv su Canale5, presenta una grandissima novità che non sfuggirà all’occhio attento degli appassionati del programma. Dopo quattordici edizioni mancherà uno dei pilastri della giuria: Gerry Scotti. Al suo posto entrerà Paolo Bonolis.

Perché non c’è Gerry Scotti

Gerry Scotti in una recente intervista a Super Guida Tv ha confermato il suo abbandono di Tu Sì Que Vales dopo 14 anni in cui non solo faceva da giudice ma gestiva anche la spassosa “Scuderia” con i talenti più bizzarri. Il conduttore ha chiarito le motivazioni dietro questa decisione, evidenziando esigenze personali e familiari: “In questi 14 anni, sono stato chiamato a fare tante cose. Ora però voglio pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti, concedendomi un po’ di vacanza”.

Il conduttore attualmente è impegnato con grande successo ne La Ruota della Fortuna con Samira Lui.

