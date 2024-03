Perché Marco Liorni oggi non è ad Italia Sì?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Cambio di conduzione per Italia Sì: nella puntata di oggi, sabato 16 marzo 2024, a presentare il programma di attualità di Raiuno non c’è infatti Marco Liorni (che ne è anche l’ideatore), ma Gianluca Semprini, giornalista noto per aver condotto Politics su Raitre ed Estate in Diretta su Raiuno.

Ma perché Marco Liorni non è ad Italia Sì? Il motivo è molto semplice, e dovuto ad un rischia di sovraesposizione del conduttore. Liorni, come sappiamo, conduce anche L’Eredità, motivo per cui tutti i sabati è in onda dalle 17:00 alle 20:00.

Sabato 16 e 23 marzo, però, Liorni è in onda anche in prima serata con due speciali de L’Eredità, uno dedicato a Sanremo ed uno sui 70 anni della tv. Restando al timone di Italia Sì, Liorni sarebbe andato in onda dalle 17:00 alle 23:55, con una pausa per Tg1 ed Affari Tuoi.

Un po’ troppo, evidentemente, con il rischio che il pubblico, da apprezzare la presenza di Liorni tutti i giorni con il quiz di Raiuno (con cui sta ottenendo ottimi ascolti) possa iniziare a sentirne l’eccessiva presenza in tv.

Ecco che, dunque, Liorni ha preferito lasciare temporaneamente la guida di Italia Sì, affidandola a Semprini per due settimane. Poi, tornerà a condurlo, fino a fine stagione. Cosa ne sarà di Italia Sì nella prossima stagione è un’altra storia: effettivamente Liorni non potrà continuare a mantenere questo doppio impegno, per cui -stando a quanto scritto da TvBlog tempo fa- questa dovrebbe essere l’ultima stagione di Italia Sì.

Va detto, però, che Semprini potrebbe essere il conduttore di un’ipotetica futura stagione del programma, che potrebbe così rimanere in onda senza stravolgere il format, considerato che anche Semprini, come Liorni, è un giornalista già alle prese in passato con programmi legati all’attualità. C’è, poi, l’incognita Barbara D’Urso: anche lei potrebbe essere interessata ad occupare quella fascia oraria, che conosce bene, segnando così il suo ritorno in tv ed in Rai.