Perché L’Assedio di Daria Bignardi non va in onda?

Come ogni mercoledì, anche oggi, 11 marzo 2020, su Nove sarebbe dovuto andare in onda L’Assedio, il programma che ha segnato, l’autunno scorso, il ritorno in tv di Daria Bignardi. Invece, i telespettatori hanno scoperto che la trasmissione non va in onda.

Come mai? Ormai il motivo lo conosciamo: ancora una volta, l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Così come altre produzioni tv, anche quella de L’Assedio ha preferito non andare in onda, evitando così che le persone al lavoro dovessero uscire di casa.

Ad annunciarlo, è stata la stessa Daria Bignardi con un post su Facebook:

“Quello del contagio è un calcolo matematico, ormai l’abbiamo capito”, scrive la Bignardi, “e più restiamo a casa più abbattiamo il rischio per la comunità. Potete immaginare quanto ci dispiaccia non andare in onda e rinunciare a condividere con voi il lavoro che avevamo fatto. L’ultima riunione di redazione, restando distanti e seguendo tutte le norme, l’abbiamo fatta lunedì, poi abbiamo deciso di lavorare interamente da casa via telefono e Skype. Rinunciamo allo studio e alla diretta che è il momento in cui tutto il lavoro di settimane si mostra”.