Perchè la terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 oggi non va in onda?

In tanti si saranno chiesti che fine abbiano fatto Lojacono & Co.: questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, infatti, I Bastardi di Pizzofalcone 3 non va in onda, lasciando spazio ad uno speciale di Porta a Porta condotto come sempre da Bruno Vespa.

Ma quando va in onda, allora, la terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3? In realtà, la terza puntata della serie tv con Alessandro Gassman è già andata in onda domenica 3 ottobre, in prima serata. Il motivo è semplice: questa sera era già prevista la messa in onda dello speciale sopra citato, in occasione delle Elezioni Amministrative 2021.

Dalla settimana prossima, però, la fiction tornerà in onda al lunedì sera: la quarta puntata, quindi, andrà in onda lunedì 11 ottobre 2021, e così sarà per le restanti puntate. La terza stagione, lo ricordiamo, è composta da sei episodi, in onda per altrettante settimane: il finale di stagione andrà quindi in onda il 25 ottobre.