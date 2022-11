Perché Il Paradiso delle Signore 7 non va in onda e quando torna?

Appassionati del grande magazzino più famoso della tv italiana rassegnatevi: Il Paradiso delle Signore 7 deve prendersi delle insolite ferie d’autunno, per cause di forza maggiore. La soap opera di Raiuno, infatti, non va in onda da lunedì 28 novembre 2022.

Ma come mai Il Paradiso delle Signore 7 non va in onda? Il motivo è presto detto: quelle “cause di forza maggiore” di cui sopra non sono altro che i Mondiali di calcio che si stanno giocando in Qatar.

La Rai, come sappiamo, ha i diritti per la messa in onda di tutte le partite, che si svolgono in differenti orari nel corso della giornata. Dal 28 novembre alcune partite si tengono anche alle 16:40, orario in cui solitamente sta andando in onda Il Paradiso delle Signore.

Raiuno ha deciso così di sospendere temporaneamente la soap opera, che altrimenti avrebbe dovuto trovare un altro orario di trasmissione e, così facendo, avrebbe avuto un effetto domino su tutto il palinsesto.

Ma quando torna Il Paradiso delle Signore 7? I fan dovranno attendere due settimane: le gare pomeridiane dei Mondiali andranno in onda fino a sabato 10 dicembre. Il torneo, poi, entrerà nelle fasi delle semifinali e delle finali, che andranno in onda alle 20:00 (le semifinali) ed alle 16:00 (le finali, ma di sabato e domenica).

Il Paradiso delle Signore 7, quindi, riprenderà con la sua consueta programmazione da lunedì 12 dicembre. Le due settimane saltate saranno “recuperate” durante le festività natalizie: la soap, infatti, andrà in onda regolarmente anche a Natale e Capodanno.