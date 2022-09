Perché Il Paradiso delle Signore 7 e Un altro domani oggi, 14 settembre 2022, non vanno in onda?

Anche oggi, mercoledì 14 settembre 2022, i palinsesti pomeridiani subiscono alcune modifiche, che vanno a interessare due soap molto apprezzate dal pubblico di Raiuno e di Canale 5. Parliamo de Il Paradiso delle Signore 7 e di Un altro domani che oggi, appunto, non vanno in onda.

Come mai Il Paradiso delle Signore 7 e Un altro domani non vanno in onda? Il motivo sta nella decisione, sia di Raiuno che di Canale 5, di mandare in onda due speciali dei rispettivi telegiornali per seguire la diretta del corteo del feretro della Regina Elisabetta II sulle vie di Londra.

Sia il Tg1 che il Tg5 mandano in onda, alle 15:00, due speciali, che saranno trasmessi per un’ora e mezza (nel caso di Canale 5) e due ore (nel caso di Raiuno). Canale 5, quindi, ha deciso di non mandare in onda la puntata di Un altro domani, mentre Raiuno riduce di un’ora Oggi è un altro giorno e fa saltare Il Paradiso delle Signore 7.

Una sorte simile era toccata, lunedì scorso, a Terra Amara, sempre su Canale 5. Entrambe le soap torneranno in onda regolarmente domani: se Il Paradiso delle Signore 7 ha appena cominciato ad andare in onda, Un altro domani è trasmesso da inizio estate e lo sarà anche per l’autunno, dal momento che Canale 5 ha deciso di promuovere la serie anche per i prossimi mesi.