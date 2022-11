Perché il Grande Fratello Vip 2022 non va più in onda di giovedì?

Ormai da qualche stagione tv Canale 5 ci ha abituato ad una doppia diretta settimanale del Grande Fratello Vip, una ad inizio settimana ed una a metà della stessa settimana. Il motivo è che in questo modo la rete ammiraglia Mediaset copre due prime serata ad un costo relativamente basso e portandosi a casa un ascolto abbastanza stabile.

Nella stagione 2022-2023 il doppio appuntamento va in onda nelle serate del lunedì e del giovedì. Eppure, dal 17 novembre 2022, la prima serata del giovedì è stata tolta dal palinsesto. Ma perché Il Grande Fratello Vip 2022 non va più in onda il giovedì sera?

Il motivo non sta assolutamente negli ascolti, quanto piuttosto in una logica di rete legata al calcio. Dal 20 novembre partono infatti i Mondiali di Calcio in Qatar, che la Rai trasmetterà interamente. Questo vuol dire che andranno in onda, su Raiuno, anche le partite in onda alle 20:00.

Se il Grande Fratello Vip 2022 fosse andato in onda anche il giovedì, avrebbe incontrato un doppio rischio in termini di controprogrammazione. Meglio, quindi, mantenere solo una diretta settimanale, quella del lunedì sera.

Quando tornerà in onda il giovedì il Grande Fratello Vip? Per rivedere il doppio appuntamento settimanale dovremo aspettare febbraio 2023, ovvero quando Canale 5 avrà smesso di trasmettere i match di Coppa Italia. A quel punto, la programmazione del GfVip tornerà ad essere come quella di quest’autunno, con una lunga corsa verso il finale, ad aprile, di questa edizione del reality show.