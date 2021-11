Perché Il Collegio 6 oggi, 16 novembre 2021, non va in onda?

Chi si è sintonizzato questa sera, martedì 16 novembre 2021, su Raidue, per divertirsi con una nuova puntata de Il Collegio 6, sarà rimasto deluso. Il reality ambientato (in questa stagione) in un collegio del 1977, infatti, non va in onda.

Ma come mai Il Collegio 6 non va in onda? Il motivo è semplice: Raidue ha preferito rimandare di una settimana la quarta puntata per lasciare spazio alla terza giornata degli Atp Finals di tennis, con la sfida tra l’azzurro Jannik Sinner (subentrato all’infortunato Matteo Berrettini), il più giovane della storia del torneo, ed il polacco Hubert Hurkacz.

C’è però una sorpresa: la quarta puntata -che andrà in onda su Raidue presumibilmente martedì prossimo, 23 novembre 2021- sarà disponibile in live streaming dalle 21:30 su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Chi non vuole aspettare una settimana, quindi, può andare online e divertirsi con le nuove avventure degli studenti della sesta edizione, in cui saranno consegnate le pagelle di metà edizione e si terrà una partita di calcio.