Perché I Soliti Ignoti stasera, 4 aprile 2023, non va in onda?

I Soliti Ignoti si prende una pausa di un giorno. Il game show di Raiuno condotto da Amadeus oggi, martedì 4 aprile 2023, non va infatti in onda. Tutto programmato da tempo: al suo posto, infatti, è previsto lo speciale Laura 30.

Nato da un’idea di Laura Pausini, lo speciale racconta come ha festeggiato i 30 anni di carriera organizzando tre special performance il 27 febbraio in sole ventiquattro ore, partendo dall’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, proseguendo al The Music Station di Madrid fino al Teatro Carcano di Milano.

Una “maratona” live di cui Laura 30 mostrerà la genesi di questo progetto ambizioso, una vera e propria “follia” che la Pausini ha voluto realizzare per amore dei suoi fan, che l’hanno seguita con costanza e passione in tutti questi anni.

Contenuti inediti sveleranno come l’artista si sia preparata per affrontare questa staffetta, sia dal punto di vista vocale, con l’aiuto del suo foniatra Franco Fussi, sia dal punto di vista fisico, insieme al suo allenatore Manfredi Gelmetti e alla nutrizionista Anna Laura Augeri. Verranno inoltre mostrati aneddoti legati al viaggio e le immagini più significative delle tre performance.

E I Soliti Ignoti? Il programma tornerà regolarmente in onda domani, 5 aprile, per le ultime puntate della stagione. Dal 16 aprile, infatti, tornerà Affari Tuoi, con numerose novità e la conduzione sempre di Amadeus.