Perché I Fatti Vostri oggi, 26 settembre 2022, non va in onda?

Nella giornata di oggi, lunedì 26 settembre 2022, alcuni programmi dei daytime Rai non vanno in onda. Tra questi, anche I Fatti Vostri, lo storico contenitore del mattino di Raidue condotto da due stagioni dal Salvo Sottile ed Anna Falchi, che nella giornata di oggi non è trasmesso.

Ma come mai I Fatti Vostri oggi non va in onda? Diversamente da quanto si possa pensare, gli speciali dedicati alle Elezioni Politiche 2022 non c’entrano molto: oggi è stato infatti indetto uno sciopero dal Sindacato nazionale autonomo produzione tv (Snap), che sta causando qualche disagio ad alcune trasmissioni.

Le ragioni della mobilitazione sono dovute al decadimento della qualità del lavoro nel Centro di Produzione Rai della Capitale, al clima di tensione vissuto dal dipendente durante lo svolgimento delle attività lavorative, al fallimento della formazione professionale dei nuovi assunto, ma anche al mancato riconoscimento del merito e della crescita professionale, allo stravolgimento dei modelli produttivi e delle figure professionali, alla negazione dei diritti del lavoratore e alla reiterata violazione degli istituti contrattuali.

Ecco che, quindi, I Fatti Vostri tornerà in onda domani, martedì 27 settembre. Lo sciopero, come detto, ha fatto saltare anche altri programmi, come Agorà ed Elisir, su Raitre.