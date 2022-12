Perché I Fatti Vostri oggi, 16 dicembre 2022, non va in onda?

Nella giornata di oggi, venerdì 16 dicembre 2022, I Fatti Vostri, lo storico contenitore del mattino di Raidue condotto da due stagioni dal Salvo Sottile ed Anna Falchi, non va in onda.

Ma come mai I Fatti Vostri oggi non va in onda?. Il motivo è dovuto alla necessità di Raidue di fare spazio alo sci: va infatti in onda, dalla Val Gardena (Bolzano), la Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la telecronaca di Davide Labate ed il commento tecnico di Alberto Schieppati. In studio, a commentare la gara, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

L’evento ha così costretto il programma a fermarsi nuovamente, dopo gli stop del 26 settembre e del 17-18 novembre scorsi causati da degli scioperi e di fine novembre, a causa della messa in onda delle partite della fase a gironi dei Mondiali di Calcio in Qatar.

I Fatti Vostri andrà in onda lunedì 19 dicembre, con un buona notizia per i fan del programma, che non andrà in vacanza durante il Natale e proseguirà ad intrattenere i telespettatori anche nelle prossime settimane.