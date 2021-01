A sopresa, la puntata di oggi de I Fatti Vostri del 14 gennaio 2021 su Raidue non va in onda. Al suo posto, la seconda rete Rai sta mandando in onda un film-tv. Come mai?

Il motivo sarebbe riconducibile ad uno sciopero dei tecnici dello studio del programma, per motivi che a noi non sono noti. Il programma, quindi, dovrebbe tornare in onda regolarmente nei prossimi giorni.