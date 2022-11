Perché Fratelli di Crozza non è in onda?

Oggi, venerdì 25 novembre, il programma satirico Fratelli di Crozza non è in onda in prima serata su Nove e, al suo posto, viene trasmesso I migliori Fratelli di Crozza, il “best of” del programma. Purtroppo Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid e di conseguenza si trova attualmente in quarantena, senza la possibilità di andare in onda con la decima puntata stagionale del suo apprezzato programma.

La puntata inedita – rassicurano dalla produzione – non andrà comunque perduta, ma verrà recuperata in coda alla stagione in onda. Questa sesta edizione di Fratelli di Crozza è ricominciata il 23 settembre 2022 ed ha sempre totalizzato ottimi ascolti. La puntata della settimana scorsa è stata vista da 1.159.000 spettatori, per uno share di quasi il 6%, superando svariate reti della tv generalista.