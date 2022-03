Perché Francesca Manzini non è a Striscia la Notizia?

Stasera, 14 marzo 2022, chi si è collegato con Striscia la Notizia avrà notato l’assenza di uno dei conduttori: Francesca Manzini è infatti assente e, al suo posto, è presente la comica Valeria Graci, volto molto conosciuto dalle reti Mediaset per la sua presenza in varie trasmissioni, comiche e non, nonché inviata di Striscia la Notizia nel 2014.

Perché Francesca Manzini è assente? La Manzini purtroppo è risultata positiva al Covid-19 e non potrà quindi affiancare Gerry Scotti. E’ stato proprio l’ufficio stampa del programma a darne notizia nel tardo pomeriggio.

Non è stato però ancora comunicato se Valeria Graci condurrà il tg satirico soltanto questa sera o se rimarrà per tutto l’eventuale periodo di assenza della Manzini. Per lei potrebbe essere una prova per diventare in seguito uno dei tanti conduttori che, annualmente, siedono dietro al bancone del programma.