Perché Elettra Lamborghini ha lasciato la diretta di “Domenica In” prima di esibirsi?

Nella puntata speciale da Sanremo di “Domenica In” Elettra Lamborghini era pronta ad esibirsi, ma se n’è andata poco prima di farlo.

Una spiegazione l’ha data Selvaggia Lucarelli, che già ha avuto storie abbastanza tese con Alberto Urso: ” Se n’è andata perché ha visto che c’ero io. Non voleva incontrare me. Io posso essere antipatica ma non si scappa dal contraddittorio. Ci si confronta. Non ho mai conosciuto Elettra Lamborghini, forse ho fatto su Twitter una battuta su un suo vestito. Per fare le bizze in questo mestiere bisogna poterselo permettere, bisogna essere supportati da un grande talento che nel suo caso non c’è. Io al suo posto cercherei di essere simpatica”.

Pare, secondo quanto riportato qui, che il problema fosse un post della Lucarelli che accostava la Lamborghini al Coronavirus nella serata delle cover in cui aveva cantato con Myss Keta.

Mara Venier ha reagito così: “Mi è molto simpatica e mi avrebbe fatto piacere averla qua. Mi dispiace che sia andata via, ma credo che una persona debba rispettare il pubblico. Ha partecipato al Festival di Sanremo e noi siamo qua, siamo lavorando. Poteva chiamarmi o farmi chiamare da un autore e dire che c’era un problema”.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)