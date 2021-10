Poco fa abbiamo presentato la puntata di stasera, 24 ottobre 2021, di Che Tempo Che Fa in programma come sempre alle ore 20 su Rai3.

A parte Pedro Almodóvar e Penélope Cruz, il momento più atteso era sicuramente quello dell’intervista alla premiatissima popstar internazionale Ed Sheeran,che però alla fine non sarà presente nello studio per la chiacchierata col conduttore Fabio Fazio.

Ma perché Ed Sheeran non è a Che tempo che fa? Purtroppo il cantante è risultato positivo al Covid e non potrà dunque cantare come previsto i singoli “Bad habits” e “Shivers”. Dovrebbe però collegarsi in remoto. Staremo a vedere